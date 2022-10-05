Воздушные силы атаковали пункты развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ в Херсонской области — ОК "Юг"

Враг ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 190 огневых задач по позициям врага на юге Украины, авиация нанесла два удара по пунктам развертывания российских зенитно-ракетных комплексов.

Об этом Оперативное командование "Юг" сообщает в Facebook.

"Авиацией наших Воздушных сил нанесены 2 удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов в Каховском районе", — говорится в сообщении.

Также подтверждена ликвидация 11 россиян, миномета 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины и беспилотного разведчика типа "Орлан-10" в Николаевской области.

В полдень зенитчики сбили еще один "Орлан-10" на подлете с моря в Очаков.

У побережья Крыма в Черном море маневрирует девять вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находятся пять носителей крылатых ракет типа "Калибр", два из которых — подводные. Суммарный ракетный потенциал – 32 единицы.

Напомним, Гайдай заявил, что деоккупация Луганщины официально начата.

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