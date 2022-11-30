Воздушные силы – об угрозе нового массированного удара России: "Может быть в любой момент"

В Воздушных силах призывают граждан Украины во время воздушной тревоги не пренебрегать правилами безопасности, потому что массированный ракетный удар России может быть в любой момент.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что целые врага неизменны. Это – объекты энергетики и критической инфраструктуры. Игнат добавил, что в Черном море находится один носитель "Калибров", а на местах есть стратегическая авиация.

"Враг не оставил своих планов (атаковать Украину — ред.). Они будут бить и дальше по нашей энергетике и другим объектам критической инфраструктуры. Об этом говорят все: и власть, и военные. Да даже сами люди, анализируя выпады пропагандистских СМИ, понимают, что они боятся, потому что их армия проигрывает, и поэтому они будут терроризировать население. Конечно, расслабляться не нужно. Надо быть готовым ко всему, потому что атака может произойти в любой момент. Есть там один носитель "Калибров", есть стратегическая авиация на местах. Ничего никуда не делось", — рассказал он.

Представитель Воздушных сил сообщил, что перед российскими обстрелами Украина получает данные от западных партнеров об угрозе атаки и какие направления могут находиться под прицелом.

"Есть данные от наших партнеров (о готовности России нанести массированный обстрел — ред.). Мы не сами в этой ситуации. С нами делятся некоторыми данными. Понятно, что это происходит не так уж открыто. Безусловно, что и США, и Британия, и другие страны будут предупреждать Украину об угрозе обстрела и на каких направлениях, чтобы мы могли как можно лучше подготовиться", — отметил он.

Россия может нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время

Аналитики американского Института изучения войны в отчете предполагают, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. В нем аналитики упомянули предупреждение украинского президента Владимира Зеленского о новых атаках.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что российские войска во время атаки могут применить не только оружие авиационного базирования Х-101, но и крылатые ракеты типа "Калибр", "Искандер", дроны-камикадзе, РСЗО и т. д.

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