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Воздушные силы перехватили российскую ракету, которая летела на Днепро

Воздушные силы перехватили российскую ракету, которая летела на Днепро

Воздушные силы перехватили летевшую на Днепр российскую ракету/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

В субботу, 30 марта, украинские зенитчики успешно уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Схид".

"Около 14.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схид" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне россияне массированно атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами. В регионе шесть раненых, среди них – 5-летняя девочка. Россияне атаковали область в несколько волн. Под ударом оказался дачный кооператив в Каменском.

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