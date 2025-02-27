Воздушные силы поразили место запуска российских дронов на Запорожье – Генштаб

Воздушные силы ВСУ нанесли удар по зданию в Запорожской области, где российские войска разместили свой командно-наблюдательный пункт и место для запуска беспилотников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе уточнили, что 25 февраля возле села Копани Запорожской области Воздушные силы нанесли успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовал 1429 мотострелковый полк российских войск в качестве командно-наблюдательного пункта и места для запуска дронов.

"В результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены", – отмечаются в заявлении.

В Генштабе заверили, что Воздушные силы будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры, пока Россия не выведет свои войска с суверенной территории Украины.

Напомним, 26 февраля Силы обороны Украины поразили военные аэродромы в оккупированном Крыму и Туапсинском НПЗ в Краснодарском крае России.