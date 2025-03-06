Воздушные силы поразили вражеские пункт управления в Олешках и опорный пункт на Курщине

Как отметили в Генштабе, эти удары – продолжение серии огневых поражений по врагу.

В среду, 5 марта 2025 года Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточные удары важным военным объектам россиян на оккупированной Херсонщине и Курщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар был нанесен по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии армии РФ в г. Олешки на оккупированной территории Херсонской области.

Также был нанесен удар по опорному пункту 2-й роты 177 отдельного полка морской пехоты армии РФ в с. Плехово Курской области.

"Эти удары – продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", – отметили в Генштабе.

Ранее эксперт рассказал, сможет ли Украина атаковать объекты врага без разведданных США.

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