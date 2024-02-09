Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет: что известно

Утром пятницы, 9 февраля, Воздушные силы предупредили о возможных запусках российских ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее ПС информировали об угрозе применения авиационных средств поражения из-за активности тактической вражеской авиации на юго-восточном и северо-восточном направлениях.

По состоянию на 09:50 тревога объявлена в нескольких областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, а также Луганской.

Как сообщалось, ночью против 9 февраля армия РФ нанесла удар БпЛА по Украине. Оккупанты выпустили 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ.

Читайте также: