Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики во время "тревоги": в каких областях есть опасность

Во время воздушной тревоги в ряде областей Украины в субботу, 17 июня, существует угроза применения РФ баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Николаевской, Кировоградской областях", — сообщили в Командовании.

Кроме того, в ВСУ предупредили о ракетной угрозе в восточных областях.

"Ракетная опасность – восток Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 воздушная тревога объявлена в ряде южных, восточных и центральных областях. В частности, в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях. "Тревога" началась в 09:38 — из Запорожской области.

Карта тревог на 09:52 субботы, 17 июня

Карта воздушных тревог на 17 июня.

Напомним, в ОК "Юг" сообщали, что по состоянию на утро 17 июня в акватории Черного моря находятся семь кораблей, среди которых два ракетоносителя. Общий залп российских "Калибров" может достигать 16 ракет.

Читайте также: