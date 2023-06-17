Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики во время "тревоги": в каких областях есть опасность

Есть ракетная угроза.
Во время воздушной тревоги в ряде областей Украины в субботу, 17 июня, существует угроза применения РФ баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Николаевской, Кировоградской областях", — сообщили в Командовании.
Кроме того, в ВСУ предупредили о ракетной угрозе в восточных областях.
"Ракетная опасность – восток Украины", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 воздушная тревога объявлена в ряде южных, восточных и центральных областях. В частности, в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях. "Тревога" началась в 09:38 — из Запорожской области.
Карта тревог на 09:52 субботы, 17 июня
Напомним, в ОК "Юг" сообщали, что по состоянию на утро 17 июня в акватории Черного моря находятся семь кораблей, среди которых два ракетоносителя. Общий залп российских "Калибров" может достигать 16 ракет.
Читайте также:
- "ВСУ перехватывают инициативу у врага на поле боя": в Минобороны указали на важный нюанс
- Россия перебросила на юг Украины больше вертолетов из-за контрнаступления ВСУ – британская разведка
- Полгода в НАТО: как Запад саботирует предоставление Украине гарантий безопасности и членство в Альянсе в страхе перед Путиным