Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики: какие регионы - в опасности

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении, опубликованном в 09:06.

Как свидетельствует интерактивная карта воздушных тревог, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях тревога объявлена в 09:05 и продолжается. Не пренебрегайте сигналом тревоги и пройдите до укрытий.

Воздушная тревога сегодня, 22 июня. ФОТО: сундуки

Россия атаковала Украину 22 июня

Напомним, в ночь на 22 июня 2022 года почти по всей Украине, кроме мероприятия, объявлялась воздушная тревога. После этого взрывы прогремели в Днепропетровской и Одесской областях.

Утром глава ОВА Сергей Лысак подтвердил звуки взрывов в области и сообщил о последствиях. По его словам, Россия ударила ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате чего повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач.

Также враг атаковал Одесщину, пытался нанести удар иранскими дронами "Shahed-136". По данным оперативного командования "Юг", 3 БПЛА были уничтожены силами ПВО, один, к сожалению, попал в складское помещение. На месте удара возник пожар.

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