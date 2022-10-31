Воздушные силы сбили на юге Украины 12 российских ракет и вертолет Ка-52: детали

Россия атаковала Украину из Каспийского моря и Ростовской области.
В понедельник, 31 октября, Воздушные силы сбили на юге Украины 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52, когда Россия совершила несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевщиной, 2 – над Одесчиной. В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия атаковала критические объекты инфраструктуры из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 – были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области.
Напомним, утром 31 октября Россия выпустила по территории Украины более 50 ракет, ПВО уничтожило 44 ракеты.
Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Украины. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура в Киеве и области, в Харькове, Запорожье, в Черкасской, Черновицкой, Винницкой и Кировоградской областях.
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