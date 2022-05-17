Воздушные силы сбили три крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области

Сегодня в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по объектам Львовской области.
В ночь на 17 мая российские военные обстреляли объект военной инфраструктуры почти на границе с Польшей.
Три крылатые ракеты россиян были уничтожены подразделениями ПВО "Запад".
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
Напомним, на Донбассе отбиты 11 атак оккупантов и уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор".
Читайте также:
- Два вертолета и две крылатые ракеты: украинские военные поразили 11 воздушных целей оккупантов
- Около 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины
- "Москаль дурачится от безысходности": Садовый об обстрелах Львовщины