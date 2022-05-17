Воздушные силы сбили три крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области

Воздушные силы сбили три крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области

Сегодня в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по объектам Львовской области.

В ночь на 17 мая российские военные обстреляли объект военной инфраструктуры почти на границе с Польшей.

Три крылатые ракеты россиян были уничтожены подразделениями ПВО "Запад".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Напомним, на Донбассе отбиты 11 атак оккупантов и уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор".

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