Воздушные силы сбили вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области

В понедельник, 3 октября в Бериславском районе Херсонской области был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).

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