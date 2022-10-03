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Воздушные силы сбили вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области

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Воздушные силы сбили вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Российский штурмовик ликвидировала зенитно-ракетная бригада ВСУ.

В понедельник, 3 октября в Бериславском районе Херсонской области был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).

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