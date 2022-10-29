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Воздушные силы сбили вражескую ракету, выпущенную в направлении Запорожья

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Воздушные силы сбили вражескую ракету, выпущенную в направлении Запорожья

Фото: Associated Press

Вражескую ракету оккупанты запустили из российского Ростова.

В субботу, 29 октября, Воздушные силы ВСУ сбили ракету россиян "Искандер-К", выпущенную в направлении Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток".

"Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета изменила курс и упала на безлюдном месте", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде.

Напомним, за сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения на юге выполнили около 90 огневых задач по районам сосредоточения российской техники, живой силы, позициям ПВО, пунктам технического и логистического обеспечения.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил об опасности иранских баллистических ракет, поскольку они в отличие от российских имеют достаточно высокую точность и скорость.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в России заканчиваются ракеты "Искандер", однако у нее в достаточном количестве есть ракеты Х-22 и С-300.

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