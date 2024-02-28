Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб авиацией РФ: где опасность

В среду, 28 февраля, во время тревоги Воздушные силы сообщили о запусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковскую область", — говорится в сообщении.

По состоянию на 13.31 воздушная тревога объявлена только в Харьковской области. Сирены раздаются в регионе с 13:20. Кроме того, сообщается о ракетной опасности для региона.

Напомним, ночью против 28 февраля РФ атаковала беспилотниками юг страны. Десять ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря Николаевщину и Одесщину.

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