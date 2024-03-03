Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб российской авиацией: где опасность

В воскресенье, 3 марта, во время объявленной в нескольких областях тревоги Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Пуска управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине и Запорожье", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 сирены раздаются в Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях. Ранее ПС информировали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.

Карта тревог на утро 3 марта.

Напомним, ночью на 3 марта россияне ударили ракетами по Днепру. Прошло без пострадавших. Впрочем, на месте российской атаки произошло возгорание.

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