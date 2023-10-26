Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации на юго-востоке

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
На юго-восточном направлении наблюдается активность вражеской тактической авиации.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что авиация кафиров установила рекорд количества бомб, которые враг применил за сутки.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры время от времени сбивают свои собственные военные самолеты и вертолеты, что может объясняться так называемым "дружеским огнем".
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