Воздушные силы ударили по месту размещения россиян в Торецке (видео)

В результате поражения был уничтожен личный состав противника, в частности, десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.
Воздушные силы ВСУ в пятницу, 21 марта, поразили район сосредоточения сил оккупантов в Торецке Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Нанесен удар по сосредоточению сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в Торецке Донецкой области.
Место размещения сил россиян было полностью разрушено. В результате поражения был уничтожен личный состав противника, в частности, десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.
"Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении", — отметили в Генштабе.
Ранее мы писали, что ВСУ ударили по стратегическому аэродрому РФ.
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