Воздушные силы ударили по месту размещения россиян в Торецке (видео)

В результате поражения был уничтожен личный состав противника, в частности, десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

Воздушные силы ВСУ в пятницу, 21 марта, поразили район сосредоточения сил оккупантов в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Нанесен удар по сосредоточению сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в Торецке Донецкой области.

Место размещения сил россиян было полностью разрушено. В результате поражения был уничтожен личный состав противника, в частности, десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

"Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении", — отметили в Генштабе.

Воздушные силы поразили скопление оккупантов в Торецке

Ранее мы писали, что ВСУ ударили по стратегическому аэродрому РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.