Воздушные силы Украины атаковали командный пункт россиян и уничтожили военный объект на Курщине - детали

Уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.

Воздушные силы нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ и военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки нарушена система управления российских войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей воздушно-десантной дивизии, отметили в Генштабе.

Успешный удар был нанесен по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области (РФ) 3 марта.

"По результатам атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в том числе запуска FPV-дронов по украинским позициям", — сообщили в Генштабе.

Напомним, ВСУ вскоре получат мощные дроны-камикадзе NORD. В главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники рассказали, что о них известно.

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