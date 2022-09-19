Воздушные силы Украины ликвидировали за неделю 8 самолетов РФ и 2 вертолета

Украинская авиация продолжает "минусировать оккупантов" даже несмотря на ухудшение погодных условий.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за 6 суток Воздушными силами Украины уничтожены 8 вражеских самолетов, 2 вертолета, 4 крылатых ракеты и более 10 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.
"Сбили сегодня, в восемь утра, наши зенитные ракетные войска очередной самолет рашистов. Это штурмовик "Су-25", произошло это на Херсонщине. Также сегодня, в течение этих суток, сбит беспилотный летательный аппарат, а также управляемая авиационная ракета "Х-59", – сказал Игнат.
Представитель командования Воздушных сил подчеркнул, что украинская авиация продолжает "минусировать кафиров" даже несмотря на ухудшение погодных условий.
Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.
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