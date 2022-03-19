Воздушные силы Украины сбили три российских военных вертолета и объяснили, почему не больше

Воздушные силы Украины сбили три российских военных вертолета и объяснили, почему не больше

Для эффективной борьбы необходимы современные системы ПВО и истребители.

Воздушные силы ВСУ в течение 19 марта сбили три вертолета российских военных. Чтобы лучше сражаться в небе, военным необходимы современные системы ПВО и истребители.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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"Противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!" – говорится в сообщении.

"Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских героев, но и действенной помощи — современные системы ПВО и истребители", — подчеркнули в Командовании.

Там пояснили, что на сегодняшний день украинские Воздушные силы борются с оккупантами оружием 80-х годов выпуска, а российские войска применяют против Украины новейшее вооружение – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие украинские как в количестве, так и в боевых характеристиках.

"Ситуация может в корне измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и мы закроем небо от терроризма рашистов. Каждый день погибают сотни украинцев, маленькие дети, разрушаются целые кварталы мирных городов! Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!" – подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, накануне спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские военные сбили почти 100 вражеских самолетов с начала войны. В результате этого Россия вынуждена изменить тактику из-за колоссальных потерь.