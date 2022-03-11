Воздушные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления в киевском направлении

Это произошло несколько минут назад.
Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления российской армии в киевском направлении.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.
Также в Сети появилось видео мощного удара.
Работают наши Воздушные Силы
Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления в Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы! – Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine генерал Валерий Залужный. #stoprussiaОпубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пятница, 11 марта 2022 г.
"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления в Киевском направлении. Работают наши воздушные силы!", – говорится в сообщении.
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