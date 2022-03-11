Воздушные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления в киевском направлении

Это произошло несколько минут назад.

Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления российской армии в киевском направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.

Также в Сети появилось видео мощного удара.

Работают наши Воздушные Силы Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления в Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы! – Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine генерал Валерий Залужный. #stoprussia Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пятница, 11 марта 2022 г.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления в Киевском направлении. Работают наши воздушные силы!", – говорится в сообщении.

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