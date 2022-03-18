Воздушные силы Украины за сутки сбили более 10 летательных аппаратов врага

За сутки украинские защитники уничтожили не менее 4 самолетов.

Командованию Воздушных сил ВСУ в сутки удалось сбить более десяти летательных аппаратов российской армии.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Снова нас радуют воздушные силы, которые в течение суток сбили более 10 летательных аппаратов противника, по меньшей мере - 4 самолета, 2 вертолета, крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического звена", — отметил он.

Напомним, как сообщают в Командовании Сухопутных войск ВСУ, Вооруженные силы Украины в последние дни сбили над Киевом более шести ракет. "Только за прошедшие несколько дней сбиты два самолета, один вертолет, свыше шести ракет. Но, к сожалению, когда сбиваются ракеты, обломки падают и наносят разрушения нашим зданиям и гражданской инфраструктуре", — начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич .

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