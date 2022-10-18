Воздушные силы уничтожили 6 "шахедов", 5 крылатых ракет и штурмовик Су-25

Во вторник, 18 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 иранских "шахедов", 5 крылатых ракет и российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

В частности, в Херсонской области, около 09:00 утра, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25.

Также военнослужащими "Юг" ночью уничтожены пять дронов-камикадзе "Shahed-136".

Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" сбиты четыре крылатая "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчиками воздушного командования "Центр" — крылатая ракета Х-101/Х-555.

Напомним, оккупанты получили приказ захватить город Бахмут на Донетчине до конца этого месяца.

По данным Генштаба, на 18 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 65 850 человек.

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