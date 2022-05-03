Воздушные силы уничтожили беспилотник оккупантов, стоимость которого оценивается в 7 млн долларов

Воздушные силы уничтожили беспилотник оккупантов, стоимость которого оценивается в 7 млн долларов

Всего за сутки, 2 мая, украинским защитникам удалось ликвидировать по меньшей мере восемь воздушных целей оккупантов.

Пилотированная авиация врага за прошлые сутки фактически не входила в зону действия украинского ПВО. Противник продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Впрочем, украинские защитники их успешно ликвидируют. За прошлые сутки ВСУ уничтожили восемь беспилотников оккупантов: семь "Орлан-10" и один "Форпост". К слову, стоимость одного беспилотника "Форпост" оценивается в 7 млн долларов.

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"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая украинские защитники уничтожили 10 беспилотников "Орлан-10", которые в основном враг использует для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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