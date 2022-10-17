Воздушные силы уничтожили на юге 15 дронов-камикадзе, на востоке – три крылатых ракеты

Вражеские дроны уничтожили в Одесской и Николаевской областях.
Воздушные силы Украины 17 октября сбили пятнадцать дронов-камикадзе и три крылатых ракеты.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
"17 октября с 03:30 до 06:50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито пятнадцать дронов: шесть над Одесщиной и девять над Николаевщиной", — говорится в сообщении.
В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 "Shahed-136"
Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного.
Напомним, под утро в понедельник, 17 октября, столицу Украины враг атаковал дронами-камикадзе. В Киеве было слышно несколько взрывов, впоследствии в центре города над одним из зданий поднялись клубы дыма.
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