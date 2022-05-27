Воздушные силы уничтожили несколько единиц авиации оккупантов: подробности боя в небе

Воздушные силы уничтожили несколько единиц авиации оккупантов: подробности боя в небе

В течение 27 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили российские самолет, вертолет, беспилотник и ротно-тактическую группу в Херсонской и Харьковской областях.

Так, днем в небе над Херсонской областью украинским истребителем МиГ-29 был сбит российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению, украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.

На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Именно его и уничтожил украинский МиГ-29.

"Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв", – отмечается в сообщении.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

А на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила беспилотник оккупантов "Орлан -10".

По итогам суток поражены: самолет Су-35, вертолет Ка-52, БпЛА "Орлан-10" и ротно-тактическая группа оккупантов.

Напомним, 27 мая ВСУ уничтожили российский командный пункт в Донецкой области.

Украинские военные уничтожили российский вертолет "Аллигатор" в районе Изюма

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