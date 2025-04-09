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Воздушные силы уничтожили пункт управления окупантов в Херсонской области: какие потери врага
Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение.
В понедельник, 7 апреля, воздушные силы ВСУ уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка армии РФ на временно оккупированной территории Херсонской области. Предварительно ликвидировано от 2 до 30 окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе", - отметили в ведомстве.
Ранее бойцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины разбили оккупантов в Запорожском направлении . Утраты армии РФ составили более 10 человек.