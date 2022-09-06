Воздушные силы утром сбили 5 из 6 ракет, которые Россия выпустила с Каспийского моря

Военнослужащие Воздушных сил ВСУ сегодня утром, 6 сентября, сбили 5 из 6 ракет, которыми Россия атаковала Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сегодня утро начинается с хороших новостей, зенитными ракетными войсками Воздушных сил сбит вертолет Ка-52 оккупантов, а также есть еще один хороший результат — это сбитие 5 из 6 ракет Х-101, которые оккупанты выпустили сегодня утром, когда звучала воздушная тревога по стране, с самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря", – рассказал он.

Напомним, по состоянию на утро 6 сентября потери российских оккупантов в Украине перевалили за 50 тысяч человек.

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