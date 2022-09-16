Воздушные силы во время тревоги сбили вражеские ракеты, выпущенные по Днепропетровщине

В пятницу, 16 сентября, воздушные силы уничтожили три российские ракеты типа "Искандер-К" и один разведывательный беспилотник.

Отмечается, что целью крылатых ракет, которые не долетели благодаря украинским защитникам, была Днепропетровщина.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"16 сентября, около 14:00, на Днепропетровщине противовоздушной обороной Воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К" и один БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что около 14:00 на территории Днепропетровской области звучала воздушная тревога, которая началась в 13:29 и длилась 32 минуты. Во время воздушной тревоги в областном центре раздались взрывы. Сработала ПВО.

Благодаря коммунальным службам катастрофы не произошло! - волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар

Читайте также: