Действительно ли удар РФ по Одессе корректировал "Орлан-10": военные ответили

В Воздушных Силах подчеркивают, что современные российские ракетные удары не нуждаются в корректировке с беспилотников.

Воздушное командование "Юг" опровергло информацию о том, что российский беспилотник "Орлан-10" корректировал удар по Одессе 31 января и что этого можно избежать, если бы БПЛА уничтожили раньше.

Как сообщили в Воздушных Силах, россияне нанесли удар тремя ракетами "Искандер-М" по заранее определенным координатам. Обстрел по историческому центру Одессы продолжался с 19:15 до 20:05. В то же время в соцсетях начали распространяться утверждения, что удары якобы корректировал летящий прямо над городом беспилотник.

Что известно об "Орлане-10" в тот день?

По официальным данным, 31 января в юге Украины наблюдалась плотная низкая облачность (от 90 до 3600 м). "Орлан-10" был зафиксирован не над Одессой, а в акватории Черного моря, примерно в 25-30 км от побережья.

Маршрут БпЛА "Орлан-10" над Черным морем. / Фото: Повітряне командування "Центр"

В Воздушных Силах подчеркивают, что современные российские ракетные удары не нуждаются в корректировке с беспилотников. Орлан-10 обычно используется для видеофиксации последствий ударов и анализа работы украинской ПВО.

Беспилотник был уничтожен

Украинские операторы РЛС отслеживали маршрут "Орлана-10" в течение всего полета. Когда это стало возможным, БПЛА был ликвидирован расчетом дронов-перехватчиков FPV в районе Коблево.

За 2024 год Воздушное командование "Юг" обнаружило и уничтожило 106 разведывательных дронов "Орлан-10", из них 75 – в пределах Одесской области.

В командовании призвали не распространять непроверенную информацию, которая может дезинформировать общество и ослаблять доверие к силам обороны. Также подчеркнули, что работа над совершенствованием системы противовоздушной обороны продолжается, в частности, активно внедряется методика "дрон на дрон".

Напомним, момент ракетного удара по центру Одессы попал на видео. В результате обстрела улицы в центральной части города усыпаны обломками.