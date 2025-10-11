- Дата публикации
- Война
- 459
- 1 мин
Россия атаковала Украину десятками дронов: в ПС сообщили, сколько было сбито
Воздушные силы Украины сообщили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников, запущенных с территории РФ и временно оккупированного Крыма.
В ночь на 11 октября российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по территории Украины.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил Украины в Telegram.
Сообщается, что противник запустил 78 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и других моделей с направлений Орел, Миллерово, Курск (рф) и Чауда (временно оккупированный Крым). Более 40 из них — «шахеды».
Защитники Украины отражали воздушное нападение силами подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и средств ПВО.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие или подавление 54 вражеских беспилотников различных типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано 21 попадание ударных дронов в шести населенных пунктах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся вражеские БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
