ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
459
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину десятками дронов: в ПС сообщили, сколько было сбито

Воздушные силы Украины сообщили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников, запущенных с территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Атака беспилотников

Атака беспилотников / © ТСН

В ночь на 11 октября российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по территории Украины.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил Украины в Telegram.

Сообщается, что противник запустил 78 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и других моделей с направлений Орел, Миллерово, Курск (рф) и Чауда (временно оккупированный Крым). Более 40 из них — «шахеды».

Защитники Украины отражали воздушное нападение силами подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и средств ПВО.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие или подавление 54 вражеских беспилотников различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 21 попадание ударных дронов в шести населенных пунктах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся вражеские БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что

Дата публикации
Количество просмотров
459
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie