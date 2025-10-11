Россия атаковала Украину десятками дронов: в ПС сообщили, сколько было сбито

Атака беспилотников / © ТСН

В ночь на 11 октября российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по территории Украины.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил Украины в Telegram.

Сообщается, что противник запустил 78 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и других моделей с направлений Орел, Миллерово, Курск (рф) и Чауда (временно оккупированный Крым). Более 40 из них — «шахеды».

Защитники Украины отражали воздушное нападение силами подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и средств ПВО.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие или подавление 54 вражеских беспилотников различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 21 попадание ударных дронов в шести населенных пунктах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся вражеские БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

