Воздушные силы ВСУ предупредили о движении "шахедов" и активности авиации РФ: где угроза

На севере обнаружили вражеские БПЛА, а на юге – угроза от российской авиации.

Вечером, 25 сентября, на восточном и юго-восточном направлениях была зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Об этом передают Воздушные силы Украины.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", — говорится в сообщении.

Тем временем, на Сумщине обнаружили группу враждебных БпЛА, которые двигаются в юго-западном направлении (курс может меняться).

По состоянию на 22.22 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Черниговской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог на 22:22 понедельника

Напомним, что в Николаеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября в оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. Местные сообщали о взрывах в Севастополе и Джанкое. Оккупанты со страху подняли свою авиацию в Крыму.

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