Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на востоке

Воздушные силы ВСУ уничтожили на востоке государства 27 января российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Вражескую цель уничтожили бойцы зенитной ракетной бригады имени гетмана Пылыпа Орлыка.

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"27 января 2023 года на восточном направлении подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Пылыпа Орлыка воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в заявлении.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за период полномасштабной войны уничтожили 292 российских самолета и 283 вертолета врага.

В частности, в Нацгвардии рассказали, как 26 января на Бахмутском направлении харьковские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" уничтожили российский вертолет Ми-24 и еще один такой же подбили.

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