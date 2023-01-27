Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на востоке

Задание выполнили бойцы из состава воздушного командования "Юг".
Воздушные силы ВСУ уничтожили на востоке государства 27 января российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Вражескую цель уничтожили бойцы зенитной ракетной бригады имени гетмана Пылыпа Орлыка.
"27 января 2023 года на восточном направлении подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Пылыпа Орлыка воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в заявлении.
Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за период полномасштабной войны уничтожили 292 российских самолета и 283 вертолета врага.
В частности, в Нацгвардии рассказали, как 26 января на Бахмутском направлении харьковские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" уничтожили российский вертолет Ми-24 и еще один такой же подбили.
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