Воздушные силы ВСУ сбили три российские крылатые ракеты

Одна из них была сбита над Херсонщиной, вторая – над Николаевщиной.

В пятницу, 4 ноября, украинские военные сбили три вражеских крылатых ракеты.

Об этом сообщают Воздушные командования "Центр" и "Юг" в Facebook.

На южном направлении военнослужащие одного из расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса сбили одну ракету россиян.

"Около 16:00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования "Центр", выполняющих боевые задания на Южном направлении, метко поразили крылатую ракету врага", – говорится в сообщении командования "Центр".

Еще две сбитые ракеты – результат работы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

"4 ноября, около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря", — отмечают в командовании.

В командовании уточнили, что одна крылатая ракета была сбита над Херсонщиной, а вторая – над Николаевщиной.

Напомним, что российские оккупанты продолжают умирать в Украине. В Генштабе сообщили о поражении административного здания в Голой Пристани Херсонской области. Погибли 18 россиян, еще двое получили ранения.