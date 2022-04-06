Часть ракет была выпущена из Беларуси.

В течение вторника, 5 апреля, Воздушные Силы ВСУ сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов, в том числе и выпущенных с территории Беларуси.

"Враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В свою очередь, наносит ракетные удары с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси. В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет", — говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

Там добавили, что "авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам".

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