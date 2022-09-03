Воздушные Силы ВСУ в Донецкой области уничтожили очередной вертолет российских оккупантов

ПС ВСУ продолжают уничтожать оккупанта в воздухе.
В Донецкой области 3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили очередной вертолет российских оккупантов.
Об этом сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ.
Так, около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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