Воздушные Силы ВСУ в Донецкой области уничтожили очередной вертолет российских оккупантов

В Донецкой области 3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили очередной вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ.

Так, около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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