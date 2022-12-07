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Воздушные тревоги и угроза атаки "шахидам": главные новости ночи 7 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9916
Время на прочтение
1 мин
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Воздушные тревоги и угроза атаки "шахидам": главные новости ночи 7 декабря 2022

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 декабря 2022 года:

  • Ночью часть Украины охватили воздушные тревоги. Читать дальше –>
  • На русском военном аэродроме в Энгельсе раздалась воздушная тревога. Читать дальше –>
  • Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, а в Житомирской области была опасность применения дронов-камикадзе. Читать дальше –>
  • В Пентагоне утверждают, что США не мешают Украине развивать собственный ударный потенциал на большом расстоянии. Читать дальше –>
  • Блинкен заверил двупартийную поддержку Украины в Конгрессе США. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
9916
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