Воздушные тревоги и угроза атаки "шахидам": главные новости ночи 7 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 декабря 2022 года:
- Ночью часть Украины охватили воздушные тревоги. Читать дальше –>
- На русском военном аэродроме в Энгельсе раздалась воздушная тревога. Читать дальше –>
- Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, а в Житомирской области была опасность применения дронов-камикадзе. Читать дальше –>
- В Пентагоне утверждают, что США не мешают Украине развивать собственный ударный потенциал на большом расстоянии. Читать дальше –>
- Блинкен заверил двупартийную поддержку Украины в Конгрессе США. Читать дальше –>
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