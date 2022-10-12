Воздушные тревоги могут продолжаться дольше из-за дронов-камикадзе: в ВСУ объяснили почему

Дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше из-за увеличения применения Россией дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя тревоги в нескольких регионах 12 октября.

"В нескольких областях объявлен сигнал воздушной тревоги. Очевидно, что работают дроны-камикадзе, которые недавно завезли на территорию Беларуси", – сказал Игнат.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высокая – 120-150 километров в час. И он долго летит, и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет несколько длиннее", – пояснил представитель Воздушных сил.

Заметим, что в день массированного ракетного удара России по Украине, 10 октября, воздушные тревоги продолжались кое-где до пяти часов. Тогда страна-агрессор применяла как ракеты, так и дроны-камикадзе.

Напомним, что российские войска 12 октября запустили дроны-камикадзе в Винницкой области. Однако силам ПВО удалось сбить обе дрона.

В целом звуки взрывов и работы ПВО 12 октября были слышны в нескольких областях: Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Ровенской.

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