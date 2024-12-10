Воздушные тревоги могут участиться в двух областях Украины: с чем это связано

Тревоги могут участиться из-за учений в Беларуси.
Волынская и Ровенская области могут столкнуться с более частыми воздушными тревогами.
Об этом сообщил экс-мер Ровно Александр Третьяк.
Опасность связана с военными учениями, проходящими в Беларуси до 31 декабря.
"Соответственно на территории Ровенской и Волынской областей, вероятно, будет чаще воздушная тревога. Учитывайте это, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь нашего региона", — говорится в сообщении.
Напомним, морпехи показали, как уничтожают россиян на Курщине.
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