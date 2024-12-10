Воздушные тревоги могут участиться в двух областях Украины: с чем это связано

Тревоги могут участиться из-за учений в Беларуси.

Волынская и Ровенская области могут столкнуться с более частыми воздушными тревогами.

Об этом сообщил экс-мер Ровно Александр Третьяк.

Опасность связана с военными учениями, проходящими в Беларуси до 31 декабря.

"Соответственно на территории Ровенской и Волынской областей, вероятно, будет чаще воздушная тревога. Учитывайте это, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь нашего региона", — говорится в сообщении.

Напомним, морпехи показали, как уничтожают россиян на Курщине.

Читайте также: