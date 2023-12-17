Воздушные тревоги, обстрелы и взрывы: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: ночная тревога, без последствий.

Хмельнитчина: ночью во время сигнала воздушной тревоги в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БпЛА типа "Shahed". Обломки одного из них повредили частный дом, в результате чего произошло возгорание крыши дома. Информация о травмированных и погибших не поступала. Данные уточняются.

Кировоградщина: неподалеку от областного центра в результате падения крылатой ракеты разрушен пустой резервуар. По предварительной информации, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина: за сутки — 3 обстрела (7 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский район по артиллерии, минометам.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне провели 9 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов.

Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.

Запорожская область: россияне нанесли 174 удара по 21 населенному пункту области. 129 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел.

В результате обстрела села Гуляйпольское ранение получили местные жители — 55-летняя женщина и 73-летний мужчина. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Поступило сообщение о повреждении объекта социальной инфраструктуры в результате вражеской атаки.

Днепропетровщина: ночью агрессор дважды бил по Никопольщине. Пострадали от вражеской артиллерии районный центр и Покровская сельская громада.

Вчера враг бил по Никопольщине. Применил 7 дронов-камикадзе и 4 раза обстреливал из артиллерии. Целил по Марганецкой и Красногригорьевской громадам, больше всего досталось Никополю.

Пострадали три человека. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены пятиэтажка и 5 частных домов. Повреждены 2 хозяйственные постройки, экскаватор, линии электропередач. Без света более 100 семей.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов. В результате вражеского артобстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено частное домовладение, хозяйственное сооружение. Без пострадавших.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне совершили атаки на Купянском направлении, в том числе и на Стельмаховку.

Очередные попытки завершились неудачей и в Серебрянском лесу. Там они штурмовали при поддержке авиации. За сутки противник совершил 127 обстрелов (534 снаряда).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки -11 населенных пунктов. Повреждены 28 жилых домов (из них 8 – многоквартирные), гараж, 4 гражданских автомобиля, магазин, центр культуры, складское помещение.

В Донецкой области за сутки: один погибший и 3 раненых.

Николаевщина: вчера в течение дня вражеские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: ночью террористы атаковали область ударными беспилотниками. Погиб человек. Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 9 БпЛА типа "Shahed-136".

Один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 96 обстрелов (577 снарядов), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (40 снарядов).

Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области, 2 админздания, учебное заведение и территорию парка в Херсоне. Над деоккупированной территорией области сбито 7 воздушных целей противника типа "Шахед".

Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО Украины сбили все 20 "Шахедов" и ракету Х-59.

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