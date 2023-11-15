Воздушные тревоги в Украине стали длительнее: при чем здесь российские МиГи

Воздушные тревоги в Украине стали значительно длительнее. Теперь продолжительность угрозы иногда достигает 3,5 часов.

Продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине существенно увеличилась. Если раньше из-за МиГов воздушная тревога звучала 20 минут, то сейчас – от 2 до 3,5 часов.

Почему воздушная тревога долгая и к чему готовиться украинцам, объясняет ТСН.ua.

Ситуация, прежде всего, связана с российскими истребителями Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Итак, когда они взлетают на территории РФ, воздушная тревога объявляется на всей территории Украины.

Это обусловлено тем, что "Кинжалы" способны лететь со скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете. Они значительно быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры", а дальность полета ракеты достигает 2000 км.

Ранее россияне отрабатывали преимущественно взлет и посадку МиГов, и тревога звучала всего 20 минут. Также были 1,5-часовые тревоги – это время, когда МиГ-31 летает, пока не потратит все топливо, и возвращается на базу.

Теперь враг ставит перед собой другую задачу – отработку дозаправки в воздухе. Об этом говорят в Воздушных силах. Таким образом, время пребывания МиГа в воздухе растет вдвое. Соответственно, растет и продолжительность тревог, и сейчас это более 2,5 часов. А когда таких дозаправок несколько – тревоги могут раздаваться и по 5 часов.

Как дозаправляют МиГ-31К в воздухе: видео

Как МиГи дозаправляются в воздухе: видео

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