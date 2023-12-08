В 2023 году Артем Жога принял участие в незаконных выборах в Донецке от кремлевской партии "Единая Россия".

Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборанта Артема Жоги – руководителя так называемого "народного совета ДНР" во временно захваченном Донецке. Основной его задачей на этой должности является распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента на временно оккупированной части региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также Жога принимает непосредственное участие в распределении "бюджетных" расходов местной оккупационной администрации России на нужды военных формирований страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

По данным следствия, Жога еще в 2014 году поддержал террористов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку "Спарта". Там он сблизился с террористом Моторолой и стал его близким другом и соратником.

После уничтожения предводителя сын Жоги возглавил группировку и воевал против Украины до весны 2022 года, когда он тоже был уничтожен под Волновахой.

Затем командование подразделением террористов перешло к его отцу.

Установлено, что 9 мая прошлого года Жога ездил в Москву, чтобы получить из рук Путина звезду героя РФ, которой оккупанты посмертно наградили его сына.

Также террорист присутствовал в кремле при подписании президентом РФ так называемого "договора о вступлении в состав России" временно оккупированных территорий Украины.

В 2023 году злоумышленник принял участие в незаконных выборах в Донецке от кремлевской партии "Единая Россия". По итогам фейкового плебисцита Жогу назначили "председателем псевдопарламента ДНР".

Напомним, что ранее по материалам СБУ Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

Террорист "ДНР" Артем Жога / Фото: СБУ

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его наказанию.

Напомним, 8 декабря Путин в Кремле сообщил "герою "ДНР" Артему Жози о планах выдвигаться на новый президентский срок. Свое заявление Путин сделал после награждения медалями "героев России" в Георгиевском зале Кремля".

Путин заявил о планах баллотироваться в президенты

К слову, Центризбирком РФ решил, что президентские "выборы" продлятся несколько дней – в период с 15 по 17 марта 2024 года.