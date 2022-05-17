Возглавил ТЭС на оккупированной Луганщине: сотрудника ДТЭК подозревают в госизмене

Начальнику одного из департаментов "ДТЭК Востокэнерго" сообщили о подозрении в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество с оккупационными властями в Луганской области.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Так, вопреки приказу о временной приостановке производственной деятельности Луганской ТЭС, он дал согласие стать ее руководителем и при участии представителя "ЛНР" незаконно возобновил работу электростанции под контролем России.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, ДБР сообщило о подозрении в государственной измене главам двух районных судов в Луганской и Харьковской областях.
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