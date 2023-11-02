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Возглавила оккупационное "министерство молодежной политики ЛНР": советнице террориста Пасечника сообщили о подозрении

Возглавила оккупационное "министерство молодежной политики ЛНР": советнице террориста Пасечника сообщили о подозрении

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Возглавила оккупационное "министерство молодежной политики ЛНР": советнице террориста Пасечника сообщили о подозрении

Коллаборантка Юлия Величко / Фото: росЗМП

Юлия Величко скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Юлию Величко — так называемого "министра молодежной политики РФ" во временно оккупированной части Луганщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На эту должность фигурантку назначили в июне 2023 года. До этого она была советницей у главаря террористической организации "ЛНР" Пасечника и агитировала местную молодежь поддержать российских захватчиков после начала полномасштабного вторжения России.

В "министерском кресле" коллаборантка координирует деятельность созданного агрессором "молодежного парламента ЛНР". Это захватническое псевдоучреждение, которое в публичной плоскости должно создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны юных жителей захваченной Луганщины.

Кроме того, Величко организовывала отбор "кандидатов" среди местных коллаборантов в "молодежный парламент при госдуме РФ" в Москве.

Там юные "делегаты" проходят идеологическую "обработку" в пользу кремля и получают "методички" по привлечению своих сверстников из оккупированного Донбасса в агрессивную войну против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Величко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины. В связи с этим продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против Украины.

Колаборантка Юлия Величко / © СБУ
Колаборантка Юлия Величко / Фото: СБУ

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ разоблачила коллаборантку, которая помогала оккупантам во время оккупации Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
344
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