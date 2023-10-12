Возле Авдеевки не утихают бои: Петр Черник объяснил, почему россиянам очень важно там продвинуться

Оккупанты пытаются делать все возможное, чтобы не попасть в окружение.

Российские оккупанты активизировали свое наступление со вчерашнего дня в районе Авдеевки в Донецкой области и понесут потери как в живой силе, так и в технике.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Петр Черник.

За двое суток, по информации Черника, вражеские потери составляют до 200 единиц техники.

"Полноценный танковый полк – 94 машины, а полноценная механизированная бригада – это в пределах 100 боевых машин пехоты. Если все потери и в части убитых, и в части раненых сложить вместе, то получатся две полноценные механизированные полки", – уточнил эксперт.

ВСУ держат оборону Авдеевки и не дают продвинуться россиянам, однако те активизировались, потому что хотят показать хоть какие-то "победы". По словам Петра Черника, причина здесь в Бахмуте – он движется к оперативному окружению.

"Они не могут его проиграть ни при каких условиях – он политический. Как только Бахмут будет окружен и та группировка будет уничтожена, а еще лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен – это будет для них мегапоражение. Они пытаются делать все возможное, чтобы этого не произошло. Именно так нужно смотреть на их наступательные действия как на Купянско-Лиманском направлении, так и на Авдеевском", – объяснил он.

Затягивают события в ожидании смены погоды

Также, по мнению эксперта, россиянам важно дождаться плохих погодных условий. Тогда ситуация может утихнуть, что нужно главе Кремля Владимиру Путину перед выборами весной 2024-го.

"Путину нужно относительное спокойствие на начало весны перед выборами и хоть какие-то "победы". Россияне не добьются успеха, но своей аудитории продадут все, что угодно", – сказал Черник.

Напомним, враг на Бахмутском направлении не оставляет попыток восстановить свои утраченные позиции. Украинская армия организовала определенный пробел в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

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