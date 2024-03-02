Возле Авдеевки оккупанты остановили активное наступление – майор ВСУ

Оккупационная армия России остановила активное продвижение на Авдеевском направлении, которое они начали после ухода ВСУ из города на новые оборонительные позиции.

Об этом в эфире канала FREEДОМ сообщил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Продвижение их на сегодня остановилось. Активное продвижение. Они после оккупации Авдеевки с таким "энтузиазмом", думали, что они дальше пойдут... На сегодня у нас направления их основных ударов – это Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Вот это линия фронта такая, которая у них сегодня в задачах стоит туда зайти, закрепится, захватить и дальше выйти на оперативный простор в направлении того же Покровска", — рассказал военный.

Однако, по словам Цехоцкого, ВСУ просто не дают им шансов реализовать оккупационные планы.

"И как бы их много не было, их убивают каждый день, каждую ночь... Любая техника, которая появляется на поле боя (несмотря на то, что у нас всю звучит про "снарядный голод") – мы ее уничтожаем... Скажу больше, по перехватам, которые мы слышим вот уже несколько дней – сзади наступающих их штурмовых групп стоят заградительные отряды", — отметил Сергей Цехоцкий.

Напомним, издание NYT опубликовало материал о том, что слабая оборона ВСУ под Авдеевкой помогает России продвигаться вперед.

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