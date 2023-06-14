Возле Бахмута идет продвижение для дальнейшего окружения – командир подразделения ВСУ

Украинские военные продвигаются для окружения Бахмута.
Действия Вооруженных сил Украины направлены на окружение Бахмута в Донецкой области.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
"Нахожусь под Берховкой. Берховка – это высшая точка к северу от Бахмута. С этой точки, через дальнейшее продвижение, мы зайдем на север Бахмута и вернем позиции, которые потеряли еще в январе", — отметил он.
По словам Ярославского, 3-я отдельная штурмовая бригада вместе со смежными войсками ВСУ продвигаются с юга в сторону Клещиевки.
"Эти действия Сил обороны позволили взять под контроль ВСУ все логистические трассы, что позволяет продвигаться, чтобы в дальнейшем взять Бахмут в оперативное окружение. Мы видим передвижение врага в городе и уничтожаем его технику. За последнюю неделю Силам обороны Украины удалось продвинуться на 1 км к северу от Бахмута", — резюмировал командир подразделения ВСУ.
Напомним, ВСУ продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех, в частности Силы обороны продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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