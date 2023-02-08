Возле Бахмута пограничники отбили штурм оккупантов и нанесли им потери

Во время контратаки было ликвидировано не менее 12 российских оккупантов.

Бойцы Госпогранслужбы Украины отразили 7 февраля длительный штурм российских войск в окрестностях Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Там уточнили, что в позиционной борьбе украинские пограничники создали благоприятные условия для контратаки, которую провели вместе с собратьями из Нацгвардии и ВСУ при поддержке артиллерии и минометчиков.

Украинские защитники благодаря огню из стрелкового и группового оружия заставили российских захватчиков сбежать с позиций. Во время контрнаступления были ликвидированы по меньшей мере 12 вражеских бойцов, еще 16 из них – ранены.

Напомним, 7 февраля заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко сообщил, что ситуация в Бахмуте далека от оперативного окружения. Силы обороны пока могут обеспечивать поставки для армии, эвакуацию раненых и завозить гуманитарную помощь в город.

Назаренко подчеркнул, что никто не собирается "сдавать" Бахмут, но в случае отвода оттуда украинских войск они будут занимать оборону в заранее подготовленных, выгодных местах, чтобы эффективно уничтожать врага.

Заметим, ранее появилась информация о том, что чиновники из США посоветовали Украине отвести ВСУ от Бахмута.

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