Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом: есть погибшие и раненые

Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом: есть погибшие и раненые

Известно, что травмированных доставили в Куликовскую больницу.

9 марта вблизи города Чернигов оккупанты обстреляли людей.

Информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что люди шли пешим маршрутом из города и в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Информацию о погибших обнародовали мэр Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Мены Геннадий Примаков.

Как сообщил Геннадий Примаков, есть погибшая девушка из Мены. Также четыре человека из Мены с ранениями, которые не угрожают жизни, сейчас в больнице. Еще есть погибшие из Сновска и Корюковки. Ратан Ахмедов уточнил, что погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку.

Как рассказала мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко, погиб 19-летний парень из их громады.

В свою очередь, руководитель прокуратуры области Сергей Василина, все детали относительно обстоятельств происшествия, количества погибших и травмированных, пообещал сообщить утром, 10 марта.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что в городе уже 60 погибших и 400 раненых. По словам мэра, несмотря на сложную ситуацию, люди в городе работают круглосуточно.

ТСН.ua