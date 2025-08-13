Возле Доброполья фиксируют блокирование российских подразделений - подробности

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Украинские войска окружили и ликвидируют малочисленные группы российских войск, которые пытались продвинуться возле Доброполья.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, не стоит ни уменьшать, ни преувеличивать реальную угрозу: то, что отображено на карте, показывает лишь маршрут движения противника, а не территории, которые он контролирует.

Реклама

«Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте, не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян», — пояснил Трегубов.

Причиной временного продвижения россиян стала нехватка личного состава на украинских позициях. Спикер уточнил, что враг не имел танков и двигался лишь несколькими малыми пехотными группами.

«Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить», — добавил Трегубов.

Силы обороны уже окружили прорыв и проводят ликвидацию подразделений противника, не позволяя им закрепиться на территории.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил причины стремительного продвижения армии РФ под Допропольем и называет три ключевых шага для стабилизации ситуации на фронте.

Кроме того, аналитики DeepState сообщили о ситуации на фронте за прошедшие сутки. За прошедшие сутки украинские военные зачистили окрестности Степногорска, что в Запорожской области.