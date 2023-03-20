Возле еще одного оккупированного города в Крыму раздаются взрывы

Местные пишут о звуках взрывов возле Армянска.
В Крыму ночью, 20 марта, кроме Джанкоя, взрывы прогремели также возле временного оккупированного Армянска.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
О взрывах также пишут пророссийские телеграмм-каналы. Сообщается, что звуки слышали у оккупированного в 2014 году украинского Армянска.
Информации от оккупантов и крымских гауляйтеров пока нет.
Напомним, ночью, 20 марта, во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы. Местные опубликовали в Сети кадры попадания. Предварительно известно, что беспилотники атаковали военный аэродром и железнодорожный вокзал, где оккупанты могли держать свою военную технику, которой убивают украинцев.
Также в Джанкое было слышно якобы работу российской ПВО, предположительно разбомбившей местный магазин. Также раздавались выстрелы из стрелкового оружия.
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