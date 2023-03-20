Возле еще одного оккупированного города в Крыму раздаются взрывы

В Крыму ночью, 20 марта, кроме Джанкоя, взрывы прогремели также возле временного оккупированного Армянска.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

О взрывах также пишут пророссийские телеграмм-каналы. Сообщается, что звуки слышали у оккупированного в 2014 году украинского Армянска.

Информации от оккупантов и крымских гауляйтеров пока нет.

Напомним, ночью, 20 марта, во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы. Местные опубликовали в Сети кадры попадания. Предварительно известно, что беспилотники атаковали военный аэродром и железнодорожный вокзал, где оккупанты могли держать свою военную технику, которой убивают украинцев.

Также в Джанкое было слышно якобы работу российской ПВО, предположительно разбомбившей местный магазин. Также раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

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